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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة مليار جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة في الشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه البكارشة بطاقة تصميمية 51 ألف م3/ يوم على مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 600 ل / ث ، والمرحلة الثانية 1200 ل / ث ، وبتكلفة مليار و100 ألف جنيه ، للقضاء على ضعف وصول مياه الشرب لأهالي منطقة الشمال ولتوفير كوب مياه نظيف للأهالي بمركزي الحسينية وأولاد صقر.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030م.

أوضح المحافظ ان المحطة والتي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا تساهم وبشكل كبير في توفير مياه الشرب النظيفة لأهالي مدينة منشأة أبو عمر وقري (صان الحجر البحرية - صان الحجر القلبية - البكارشة - الناصرية - القصبي شرق بمركز الحسينية وكذلك قرى (إبراهيم حسن – زور أبو الليل – بني عبس – كفر الفرايحة – جزيرة الشافعي – أبو عوينات) بمركز كفر صقر .

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وأضاف محافظ الشرقية أن المحطة سوف تعمل بكامل طاقتها وافتتاحها ضمن المشروعات الرئاسية فور الإنتهاء من تجارب التشغيل لدخولها الخدمة الفعلية ، مؤكداً علي ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة ، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية طبقاً للمواعيد المحددة للحفاظ على استدامة تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

الاعتمادات المالية التنمية المستدامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى الشرب والصرف المشروعات التنموية والخدمية المشروعات الرئاسية تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030م

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