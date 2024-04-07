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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال موسم القمح لعام 2024

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة في موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام ، مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح او توريده خارج المحافظة دون توريده للأماكن المخصصة له للوصول للمستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لإستعراض الإستعدادات النهائية لإستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024م ،  بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي والمهندس محم الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس  سامي معجل السكرتير العام  المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة والعقيد محسن القلش مدير مباحث التموين والسيد الغندور مدير عام الشؤون الاقتصادية. 

وحضر أيضا هشام عبد المقصود، مدير عام إدارة الازمات والكوارث بالديوان العام، وهاني السيد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام وممثلين عن شركة المطاحن وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والشركة المصرية القابضة للصوامع والبنك الزراعي المصري ومديري عموم الإصلاح والتعاون الزراعي ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التموينية والزراعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون والوقوف علي أي عقبات امام توريد القمح وازالتها فوراً مع التأكيد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك ، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين , مؤكداً أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسماً استثنائيا يحتاج الي تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على اعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

وخلال الإجتماع أشارت وكيلة وزارة التموين إلى جاهزية 55 موقع ما بين 13 صومعة و42 شونه لإستقبال الأقماح لهذا الموسم والذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس 2024 حيث تم التأكيد على أصحاب الصوامع والشون بتزويدها بالعمالة توفيرا للوقت والجهد وتفاديا لحدوث تكدس وازدحام أمام نقاط التجميع.

أوضحت وكيلة وزارة التموين أن الحكومة حددت أسعار توريد القمح هذا المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف و1950 جنية لأردب القمح 23 قيراط و1900 جنية لأردب القمح 22 قيراطا ونصف كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

طالب المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور لتنفيذ خطة إستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام وذلك للتيسير على الموردين (المزارعين وكبار التجار) وتسهيل دخول وخروج السيارات من و إلى الصوامع والشون المحددة مشددا علي سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

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تطرق الاجتماع الي استعراض وكيل وزارة الزراعة لخطة المديرية لإستقبال موسم توريد القمح لهذا العام مشيراً إلى ان المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 394146 فدان موزعين على مراكز ومدن المحافظة لافتاً إلى ان المديرية وضعت خطة لإرشاد المزارعين بطرق زيادة الإنتاجية من خلال تقليل الفاقد وتعريفهم بطرق مقاومة الامراض وضرورة الجني عند اكتمال النمو وكذلك أهمية توريد القمح لهذا العام للحفاظ علي مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها.

 

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف توريده من القمح المحلي وتخطيه نسبة الـ 100 % ولتظل المحافظة متصدره المشهد علي مستوي محافظات الجمهورية في توريد القمح باعتباره يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.

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