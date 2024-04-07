محافظ الشرقية: الدولة تُولي اهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تُولي اهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشِطة؛ لتقديم أفضل الخدمات لهذه الأسر والعمل على تحسين معيشتها وتوفير حياة كريمة لأفرادها.



من جانبه، قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم متولي، في بيان صحفي اليوم /الأحد/، إنه في إطار هذه الجهود، تم تسليم 17 رأس ماشية حلوب بالمواليد بقرية "اللبشة" التابعة لمدينة صان الحجر وإدارة الحسينية البيطرية، لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من المطلقات ومحدودي الدخل والمعاقين، دون تحملهم أي أعباء مادية، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين المديرية وجمعية الأورمان بقيادة مديرها العام ممدوح شعبان.



وأضاف أن أطباء إدارة الحسينية البيطرية قاموا بتحصين رؤوس الماشية التي تم تسليمها، بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما تم التأمين عليها.



بدوره، قال مدير عام الأورمان بالشرقية المستشار السيد الشوربجي، إنه يتم اختيار الحالات المستحقة وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي القدرات، وهم مايطلق عليهم الأسر الأولى بالرعاية من مطلقات ومحدودي الدخل ومعاقين؛ بهدف توفير حياة كريمة لهم من خلال التنسيق بين الجمعية ومديرية الطب البيطري.

