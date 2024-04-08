نجاة أسرة من حريق شقة بجوار مستشفى أم المصريين

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بشقة بجوار مستشفى المصريين وإصابة 3 من قاطنيها بحالة اختناق قبل ان تنقذهم العناية الالهية من الموت حرقا.

وقررت النيابة العامة ندب الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان اسبابه وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بجوار مستشفى أم المصريين.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي، مما أسفر عن سقوط 3 حالات اختناق خضعوا للإسعافات اللازمة.