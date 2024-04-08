سقط من الخامس عاريا.. لغز يحيط بالعثور على جثة بجوار مسجد بشتيل

تكثف الاجهزة الامنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب عاري ومقيد بالحبال بجوار مسجد في منطقة بشتيل بمدينة اوسيم.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الخامس بعقار بجوار مسجد بشتيل، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ.

اسفر فحص قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز اوسيم عن العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره مصابا بعدة اصابات بينها حروق في انحاء متفرقة من الجسد وعار تماما حيث تم تجريده من ملابسه ومقيد بالحبال.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز العثور على الجثة حيث اشارت المعاينة والتحريات الاولية الى وجود شبهة جنائية نظرا لحالة الجثة وتقييدها بالحبال كما افادت التحريات ان المجني عليه القاه الجناة من الطابق الخامس ولم يسقط بمفرده.

ومازالت التحريات مستمرة للكشف عن هوية الجناة والقاء القبض عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بشمال الجيزة للتحقيق.