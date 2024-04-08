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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن التفاصيل الكاملة لإسقاط رجل أعمال قطري الجنسية هارب من 76 حكم قضائي بعد تحديد مكان اختفائه في مدينة الشيخ زايد. 

وردت معلومات الى مباحث تنفيذ الاحكام بالجيزة باختفاء “أ.ص” رجل أعمال قطري هارب من عشرات الأحكام القضائية في مدينة الشيخ زايد، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بخروج مأمورية لالقاء القبض عليه. 

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ونجحت مباحث الشيخ زايد في القاء القبض على الهارب وتبين من التحريات باشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث انه رجل أعمال يتاجر في السيارات في الاربعينات من عمره ويقيم في مصر منذ 7 سنوات. 

 

وأضافت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان المتهم يعمل في مجال تأجير السيارات حيث يقوم باستئجار سيارات فارهة من معارض ثم يقوم هو بتأجيرها لشركات سياحة وفنادق ورجال اعمال ولا يسدد قيمة الايجار للمعرض الاساسي فتراكمت عليه مبالغ ضخمة اقام بها اصحاب المعارض دعاوى امام المحاكم وصدر ضده 76 حكما قضائيا في القاهرة والجيزة وبعد تحديد مكان اختفائه في شقة مستأجرة بالشيخ زايد انطلقت مأمورية والقت القبض عليه. 

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