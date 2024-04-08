خسر فلوسه.. صاحب بازار ينهي حياته في النيل من فوق كوبري الساحل

بعد أيام قليلة من انتشال جثة اربعيني من نهر النيل بمنطقة الوراق كرر صاحب بازار التجرية حيث أنهى حياته قفزا من أعلى كوبري الساحل ليلقى مصرعه غرقا بسبب مروره بأزمة نفسية نتيجة خسارة أمواله في عمله.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا بالعثور على جثمان شاب ثلاثيني في مياه نهر النيل، بعدما شاهد الاهالي جثمان طافيا على نهر النيل ونجحت قوات الانقاذ النهري في انتشاله، وأظهرت كاميرات المراقبة أعلى كوبري الساحل لحظة قفزه في المياه، تبين من التحريات انه صاحب بازار في منطقة وسط البلد وقال شقيقه انه كان يعاني من أزمة نفسية شديدة بسبب خسارته أمواله في عمله ما دفعه لانهاء حياته ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وكشفت مناظرة النيابة العامة ومفتش الصحة، للجثمان عن عدم وجود إصابات ظاهرية بجسد الشاب ولا يوجد شبهة جنائية وأن"إسفكسيا الغرق" سبب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.