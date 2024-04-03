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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 من إخوته سبقوه| جثة غريق من نيل الوراق تكشف مأساة عائلية

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن مأساة عائلة بعد انتشال جثة غريق من نهر النيل بمنطقة الوراق حيث تبين أن الجثة لشاب يعاني من مرض نفسي تخلص من حياته بالقفز في نهر النيل وأنه الرابع الذي يقدم على إنهاء حياته بعد ٣ آخرين من أشقائه. 

وأضافت التحريات أن ٣ من اشقاء المتوفى انهوا حياتهم على مدار السنوات الماضية بعدة طرق مختلفة حيث شرب الأول مادة البوتاس الكاوية والثاني ألقى نفسه من فوق أحد الجبال بدولة السودان، والثالث ألقى بنفسه أمام سيارة، والأخير هو الذي قفز في نهر النيل من أعلى الكوبري.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شقيقة المتوفى وقالت إن أشقاءها كانوا يعانون من حالة نفسية دفعت كل منهم لإنهاء حياته وأن 3 من شقيقاتها توفين بمرض السرطان ليصبح عدد الأشقاء والشقيقات المتوفين في الأسرة 7.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بنهر النيل وتمكنت قوات الانقاذ النهرى من انتشال الجثمان. 

وبفحص البلاغ بمعرفة الرائد محمد طارق رئيس مباحث الوراق أمكن تحديد هويته والوصول لأسرته والتعرف على الأسباب التي دفعته للقفز في نهر النيل. 

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