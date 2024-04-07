خديجة ماتت قبل العيد.. انتشال جثة فتاة غرقت بعد 48 ساعة بحث

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة طفلة غرقت في الرياح البحيري بمدينة منشاة القناطر بعدما انتشلتها قوات الانقاذ النهري.

وأفادت التحقيقات الاولية أن الطفلة اختفت اثناء اللعب أمام منزلها وبحثت اسرتها عنها طويلا حتى اكتشفوا غرقها في الرياح البحيري القريب من المنزل ونجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثمانها بعد عدة 48 ساعة من البحث.

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة بمساعدة الأهالي جثة طفلة غرقت بالرياح البحيري.

تلقى منذ يومين مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بقرية نكلا

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص المبدئي غرق الطفلة خديجة مصطفى 4 سنوات بالرياح البحيري وأثمرت جهود البحث عن انتشال الجثمان وإيداعها ثلاجة المستشفى.