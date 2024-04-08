بأمر القانون.. حبس وتغريم الموظفين حال ارتكابهم هذا الفعل

أقر قانون العقوبات وفقًا لتعديلاته الجديدة ، عقوبات رادعة للموظفين المعتدين على أملاك الدولة دون وجه حق تصل للحبس والغرامة .

في هذا الصدد ، نصت المادة ( 115 مكرراً) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة.

لايفوتك||

وطبقا للقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.