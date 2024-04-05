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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قررت شركة أبل عن تخفيض أكثر من 600 وظيفة بعد تخليها عن جهودها التي استمرت عقدًا من الزمان لبناء سيارة كهربائية.

تعد هذه الفصليات الأولى في أبل منذ بداية الجائحة وتحدث في مكاتب سيليكون فالي التي يعتقد أنها تضم أجزاء من مشروعها للسيارة الكهربائية.

 

سيارة تيتان الكهربائية من أبل

تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى تيم كوك جهود الشركة لتطوير سيارة قيادة ذاتيًا، المعروفة باسم مشروع تيتان، الذي يُفترض أن يضم أكثر من 2000 موظف.

تم إطلاق المشروع بسرية في عام 2014 ومر منذ ذلك الحين بتغييرات هيكلية وتغييرات في القيادة المتكررة بينما كانت آبل تتصارع مع كيفية دخول صناعة السيارات المنافسة بشدة.

في نقطة من النقاط، كانت أبل تخطط لبناء سيارة متميزة ذاتية القيادة يمكنها القيادة ذاتيًا. وكانت الشركة تشغل أسطولًا اختباريًا من السيارات ذاتية القيادة على طرق كاليفورنيا.

القرار بالتخلي عن السيارة الكهربائية يأتي في وقت تتراجع فيه الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

تظل السيارات أكثر تكلفة من نظائرها التي تعمل بالبترول في الطرف المنخفض من السوق، في حين أن التضخم العالي قد أثر سلبًا على الطلب على السيارات الجديدة بشكل عام.

آبل السيارات الكهربائية تيتان

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