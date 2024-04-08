وزيرة الثقافة توجه باستمرار الفعاليات بزهرة العاصمة الإدارية طوال العام

وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني باستمرار فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بشكل دوري بعد عيد الفطر، والتي أقيمت للمرة الأولى بزهرة العاصمة الإدارية الجديدة ونظمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف بالتعاون مع جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، من أجل خدمة قاطني زهرة العاصمة، كما وجهت بتكثيف الفعاليات خلال فترة الإجازة الصيفية.



وأشادت الوزيرة - خلال حضورها الفعاليات وفقا لبيان الوزارة اليوم/الاثنين/ - بالإقبال الكبير من الجمهور على الفعاليات التي أقيمت على مدار الشهر، كما بحثت مع مسئولي جهاز مدينة بدر توفير مقر لموقع ثقافي خاص بحي زهراء العاصمة لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية، واكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الحي.



من جانبه رحب الكاتب محمد ناصف بوزيرة الثقافة، ووجه الشكر لها لحرصها على تقديم برنامج ثقافي خاص بقاطني حي زهرة العاصمة، وتقديم كل الخدمات الثقافية في رمضان، والتوجيه باستمرارها بعد انتهاء شهر رمضان، من خلال رؤية مستدامة لتقديم كل الخدمات المختلفة والمتنوعة لأبناء الحي.



كما كرمت وزيرة الثقافة المشاركين في تنظيم الفعاليات على مدار الشهر من العاملين بالمركز القومي لثقافة الطفل، وجهاز مدينة بدر، ومجلس الأمناء، وأعضاء الفرق الفنية المشاركة، ومدربي الورش الفنية.



وكان المركز القومي لثقافة الطفل، قد قدم على مدار أربعة ليال خلال شهر رمضان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، لأبناء زهرة العاصمة الإدارية، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأطفال وذويهم، وتضمنت الفعاليات مجموعة من ورش الفنون التشكيلية المتنوعة في مجالات "الرسم والتلوين، إعادة تدوير، عمل فانوس رمضان، تشكيل الصلصال" ، إضافة إلى العروض الفنية لفرق المركز، ومنها: كورال "سلام" الغنائي، الأراجوز، عرض لفريق عرائس القومي للماريونت، عروض للسيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية".