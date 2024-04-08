بعد انسحاب الاحتلال من جنوب غزة.. يديعوت أحرونوت تعترف بخسارة إسرائيل للحرب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية خسرت الحرب في غزة وإن إسرائيل أصبحت معزولة.

وأضافت الصحيفة العبرية " أنه رغم تواجد لواء واحد في غزة حاليا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تعريف الوضع الحالي بأنه "حالة حرب" رغم انتهاء العملية العسكرية وسحب غالبية القوات البرية من القطاع.

ويعتقد خبراء إسرائيليون أن الكلفة العالية التي دفعتها إسرائيل منذ بداية الحرب وحتى الآن قد لا تكون سوى نموذج مصغر في حال توسعت المواجهة شمالا كما يشير الواقع بالنسبة لهم.

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن سبب سحب القوات العسكرية من جنوب غزة هدفه "الإعداد لعمليات في المستقبل، منها عملية في رفح".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: "الجيش لا يزال لديه الكثير من القوات في غزة، فهي حرب طويلة".

من جهتها، ذكرت قناة "كان" العبرية أن الأغلبية بين مؤيدي الائتلاف ومؤيدي المعارضة تعتقد أن هاليفي يجب أن يستقيل، ولكن بعد الحرب.

وبعد 6 أشهر من بدء العدوان على غزة، "انقلب العالم رأسا على عقب" وتغير كل شيء في إسرائيل، ما جعلها "معزولة أكثر من أي وقت مضى"، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه بينما "يعتقد معظم العالم أن إسرائيل قد ذهبت إلى أبعد من ذلك، لا يعتقد معظم الإسرائيليين أنهم ذهبوا بعيدا بما فيه الكفاية" خلال الحرب.