لازم يحس إنه رقم واحد.. ميدو يكشف سبب تراجع نجم الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق عن سبب تراجع مستوى حارس مرمى الزمالك محمد عواد.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع إكس: في أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى في نادي الزمالك، الأخطاء اللي بيعملها عواد ما لهاش علاقة بمستواه الفني لأني دربته قبل كدة في الإسماعيلي وفي الوحدة، وعارف كويس إن مستواه أفضل بكثير من المستوى اللي بيقدمه دلوقتي مع الفريق.

وأضاف: مشكلة عواد الحقيقية إنه لغاية دلوقتي ما أخدش عقده وما يعرفش السنة اللي جاية هيكون فين وده واخد جزء كبير من تفكيره ومن تركيزه!. هي دي شخصية عواد لازم يحس إنه نمرة واحد وإن مستقبله في أمان، ساعتها هيتحول لحارس تاني خالص!.

وتابع : لو قرر الزمالك عدم التجديد لعواد، فنصيحتي لـ جوميز لازم تشارك حارس مرمى تاني حتى لو ولد صغير لأن استمرار الموقف كما هو عليه هيكلف الزمالك أسهل بطولة قارية ممكن يفوز بيها!.