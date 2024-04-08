أحمد حسن يكشف طلبا عاجلا لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن طلب عاجل لجماهير الزمالك، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن : الزمالك يطلب زيادة عدد الجماهير في مباراتي الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري.

و قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراتي الزمالك أمام بيراميدز والمقاولون العرب في دوري NILE، نظرًا لتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية.

كان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم 19 أبريل الحالي، ضمن الجولة 18 من دوري NILE، لكن الزمالك سيخوض مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز الغاني يوم 21 من نفس الشهر، لذا تم تأجيل المباراة.

وكان من المخطط أن تُقام مباراة الزمالك مع المقاولون العرب يوم 24 أبريل، ضمن الجولة 19 من الدوري، لكن الزمالك سيخوض مباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام دريمز في غانا يوم 28 من الشهر نفسه، وبالتالي تم تأجيل هذه المباراة أيضًا.

يذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد فوزه على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع النهائي.