5 بيضات.. حسام موافي: هذه أغلى هدية في حياتي من مريضة جعلتني أبكي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أغلى هدية جاءت لي في حياتي كانت من سيدة مريضة بسيطة عالجتها، مضيفا أن لم انسى هذه الهدية ابدا وخاصة أنها جعلتني ابكي.

واضاف حسام موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه السيدة كانت بسيطة الحال وغير ميسورة ماديا، متابعا أن هذه السيدة اعطتني خمس بيضات، وقالت لي هذا كل ما في بيتي، الأمر الذي جعلني ابكي من هذا الموقف.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من ارتفاع ضربات القلب السريعة التي تلازم جسم الإنسان الطبيعي، مطالبًا بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج وفحص الموقف.

وأضاف حسام موافي، أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع ضربات القلب وبين كثرة معدل التبول لدى الإنسان، فعندما يرتفع عدد الضربات في الدقيقة الواحدة فيزداد البول بصورة تلقائية.



وأوضح الدكتور حسام موافي، أن ارتفاع ضربات القلب يصحبها تبول كثير ولا داعي للقلق من التبول الكثير، ولكن الخوف من درجات القلب السريعة فقط في هذه الحالة ويجب الفحص الدقيق في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن نبضات القلب السليمة في الجسم تتراوح من 70 إلى 80 نبضة في الدقيقة الواحدة.