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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي يكشف تفاصيل الإصابة بمتلازمة «غيلان باريه».. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن الإصابة بمتلازمة «غيلان باريه».

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وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مريض متلازمة «غيلان باريه» قد يشفى ولكن هناك ملايين نظريات توضح سبب الإصابة بها، وأبرزها أنه مرض مناعي.

 

وأوضح أن متلازمة «غيلان باريه» فقد العصب وظيفته وهو شلل تام، موضحا: فصل مكونات الدم، الكوتيزون» أبرز طرق شفاء المرضى من «غيلان باريه».

 

وتابع : توقف عمل الحجاب الحاجز يؤدي للإصابة بغيلان باريه.. والحجاب الحاجز لو توقف عمله وأصيب غيلان باريه يحتاج المريض حينها التنفس الصناعي.

 

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