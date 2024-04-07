حسام موافي يكشف تفاصيل الإصابة بمتلازمة «غيلان باريه».. فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن الإصابة بمتلازمة «غيلان باريه».

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مريض متلازمة «غيلان باريه» قد يشفى ولكن هناك ملايين نظريات توضح سبب الإصابة بها، وأبرزها أنه مرض مناعي.

وأوضح أن متلازمة «غيلان باريه» فقد العصب وظيفته وهو شلل تام، موضحا: فصل مكونات الدم، الكوتيزون» أبرز طرق شفاء المرضى من «غيلان باريه».

وتابع : توقف عمل الحجاب الحاجز يؤدي للإصابة بغيلان باريه.. والحجاب الحاجز لو توقف عمله وأصيب غيلان باريه يحتاج المريض حينها التنفس الصناعي.