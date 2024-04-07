حسام موافي يوضح أبرز أسباب الطلاق.. فيديو

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن الطلاق.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "بعض الأزواج لا يفهمون معنى الآية الكريمة في سورة الروم التي تقول: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن آيَاتِهِ تعني معجزات الله في الأرض.

وأضاف أن الزواج معجزة وآية من آيات الله ومعجزاته، مشيرا إلى زيادة نسبة الطلاق 50% في الوطن العربي.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أسباب الطلاق أبرزها الفقر، عدم الإنجاب.