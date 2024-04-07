عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوضح أبرز أسباب الطلاق.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن الطلاق.

txt

حسام موافي: الوراثة والتوتر اليومي أحد أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

txt

حسام موافي عن العصب الخامس: علاجه سهل لكن مشكلته إنه "رزل"

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "بعض الأزواج لا يفهمون معنى الآية الكريمة في سورة الروم التي تقول: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن آيَاتِهِ تعني معجزات الله في الأرض.

 

وأضاف أن الزواج معجزة وآية من آيات الله ومعجزاته، مشيرا إلى زيادة نسبة الطلاق 50% في الوطن العربي.

 

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أسباب الطلاق أبرزها الفقر، عدم الإنجاب.

أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني الدكتور حسام موافي برنامج رب زدني علما نسبة الطلاق معجزات الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تتغنى بحل أزمة الكهرباء بسد النهضة.. وخبير يكشف الحقيقة المُرّة

600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا بقفزة كبيرة.. وسعر عيار 21 الآن

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب

ترشيحاتنا

نتنياهو يواصل التهديد بإطلاق النار في غزة

شاهد هذا الفيديو الآن لمعرفة أماكن شراء الأسماك والرنجة بأرخص الأسعار قبل العيد

ثقة بإمكاناتهن.. القومي للمرأة يهنئ رئيسات تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية

روسيا تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية

الصحة تعلن خطة التأمين الطبي خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء| تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للصحة.. مشروبات خارقه تساعد على التخسيس

إطلالة لافتة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

سمّم الكلبة وأبناءها| فرد أمن: "أكلوا البني آدمين الأول".. وإعلامية تثور ضده

كاجوال مختلف.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها .. شاهد

فيديو

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

الكيلو وصل كام؟ .. تراجع أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ