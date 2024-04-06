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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي عن العصب الخامس: علاجه سهل لكن مشكلته إنه "رزل"

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أعراض وأسباب الإصابة بالعصب الخامس وطرق علاجه.

 

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وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"العصب الخامس أحد الأعصاب المخية التي تخرج من المخ ".

 

وأضاف حسام موافي:" العصب الأول مسئول عن الشم  والعصب الثاني مسئول عن حاسة البصر".

 

وتابع حسام موافي:" العصب الخامس له شق حركي للمضغ  وشق حسي قد يصاب بالتهيج ويتسبب في آلام في العين أو الأنف والفم ".

 

وأكمل حسام موافي:" علاج العصب الخامس سهل لكن مشكلته إنه رزل زي الصداع النصفي".

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