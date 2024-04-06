حسام موافي عن العصب الخامس: علاجه سهل لكن مشكلته إنه "رزل"

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أعراض وأسباب الإصابة بالعصب الخامس وطرق علاجه.

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"العصب الخامس أحد الأعصاب المخية التي تخرج من المخ ".

وأضاف حسام موافي:" العصب الأول مسئول عن الشم والعصب الثاني مسئول عن حاسة البصر".

وتابع حسام موافي:" العصب الخامس له شق حركي للمضغ وشق حسي قد يصاب بالتهيج ويتسبب في آلام في العين أو الأنف والفم ".

وأكمل حسام موافي:" علاج العصب الخامس سهل لكن مشكلته إنه رزل زي الصداع النصفي".