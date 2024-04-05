موافى: حلاقة شعر الرأس من مناسك الحج ولكن ليست شرطا على البعض

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن حلق شعر الرأس من مناسك الحج ولكن هناك بعض الحالات لا يشترط فيها حلاقة الرأس وفقا لما ورد في القرآن الكريم.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن هناك العديد من الأمراض قد تنتشر من حلاقة الرأس، مثل فيروس سي، بسبب بسبب استخدام الشفرة لأكثر من شخص.

أذى فى الرأس



وتابع: بعض الحالات التي تعاني من نزلة البرد أو أي مرض أو أذى من رأسه لا شرط عليه.

واستشهد موافى بقول الله تعالى: « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ».