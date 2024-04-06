حسام موافي يكشف مفاجأة عن تكوين الجنين في بطن الأم

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن علماء التشريح والأجنة أثبوا وصف القرآن الكريم لتكوين الإنسان منذ بداية حمل المرأة ".

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" داخل الرحم لا يتنفس الجنين والاكسجين يصل إلى الجنين عن طريق الحبل السري ".

ولفت حسام موافي:" الدورة الدموية في جسم الجنين في بطن امه لها شكل يختلف عن شكل الدورة الدموية التي تتشكل فور ولادة الجنين ".

وفي سياق آخر قال حسام موافي:" شهر رمضان مر علينا بسرعة فائقة ، ولم نشعر بالصيام على مدار شهر كامل وربنا بيساعدنا على صيام شهر رمضان.