لماذا يدخل المنتــ.حر النار؟: حسام موافى يجيب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الصوم أمر بين العبد وربه والله يجزى عليه ومن كان قادرا على الصوم فليصم ومن لم يقدر فعدة من أيام آخر.

أكد حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد أن الصيام لا يسبب أذية للإنسان، والطيب المختص هو الذي يحدد للمريض متى يفطر ومتى يصوم.

المنتحر

أضاف الدكتور حسام موافي، أن الإسلام حث على الحفاظ على الصحة والنفس.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني قائلا:" ليه المنتحر بيدخل النار، لأنه مش حافظ على صحته".