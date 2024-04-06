حسام موافي: الوراثة والتوتر اليومي أحد أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن الإصابة بارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون سببها الوراثة أو التوتر اليومي، كما يمكن الإصابة بالضغط بدون سبب.

وقال حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد": "أي مريض ضغط يتوجه إلى الطبيب يطلب منه الطبيب تحاليل وأبحاث من اجل البحث عن سبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم من الأساس ".

وأضاف حسام موافي:" جميع الأبحاث التي يطلبها الطبيب من مريض الضغط تستهدف أيضا البحث عن المضاعفات التي تترتب عن ارتفاع ضغط الدم ".

في سياق متصل قال حسام موافي:" العصب الخامس له شق حركي للمضغ وشق حسي قد يصاب بالتهيج ويتسبب في آلام في العين أو الأنف والفم ".

وأكمل حسام موافي:" علاج العصب الخامس سهل لكن مشكلته إنه رذل زي الصداع النصفي".