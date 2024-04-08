عاجل.. تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وسدير بالسعودية

أفادت شبكة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها ، بتعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير وسدير بالمملكة العربية السعودية.

وكانت هيئة الأرصاد السعودية قد أشارت إلى وجود بعض المعوقات التي قد تعوق رؤية هلال شوال، وهي وجود غيوم وسحب شبه ممطرة.