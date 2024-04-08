بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

رؤية العيد الصغير

بدأ سكان العالم الإسلامي والشعب المصري بصفة خاصة في البحث عن مشاهدة رؤية هلال عيد الفطر مباشر الآن، تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر شوال بعد قليل اليوم الاثنين 8 أبريل.

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رؤية هلال عيد الفطر

تحري رؤية هلال عيد الفطر من الأمور التي تشغل بال المسلمين دائماً، وترتبط بالعديد من التقاليد ودائما ما كانت مصر تحتفل بذلك اليوم بشكل كبير حيث أن مفتاح نهاية شهر رمضان الكريم، ومعرفة إذا ما كانوا سوف يصلون صلاة التراويح اليوم أم أنها قد انتهت وانتهي معها شهر الصوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرُؤيتِهِ، وأفطِروا لرؤيتِهِ، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكُم، فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شَهِد شاهدانِ؛ فصوموا وأفطِروا".

شاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر

ويشاهد رؤية هلال عيد الفطر في مصر مع غروب شمس اليوم مع مواعيد صلاة المغرب، وسوف تقوم دار الإفتاء المصرية بعمل بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

بث مباشر رؤية هلال رمضان عبر هذا الرابط

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر شوال 1445 الآن، هلال عيد الفطر 2023، بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال العيد الصغير، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

عيد الفطر المبارك الثلاثاء أم الاربعاء

ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك الثلاثاء أم الاربعاء، حيث يصطف المصريون أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة وسماع بيان دار الإفتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

ويأتى استطلاع هلال عيد الفطر 2024 بالتنسيق مع دار الإفتاء وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 2024، وإعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، ومواعيد انتهاء شهر رمضان الكريم، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هناك 7 لجان موزعة على مختلف جهات الجمهورية سوف تقوم برصد هلال شهر شوال اليوم، مشيراً إلي أن استطلاع هلال عيد الفطر 2023، يتم بوجود لجنة من أعضاء من المعهد القومي للبحوث الفلكية ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد، ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر شوال لتحديد مواعيد أول ايام عيد الفطر 2023 في مصر، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال عيد الفطر في مصر

منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية واستطلاع أهلة الشهور لمعرفة بدايتها، هو أن منهج دار الإفتاء المصرية يتمثل فى عدة خطوات وهى أن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التى تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهى شهر رمضان وشوال وذى الحجة، حتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذى القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

كما أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، مبثوثة بمصر فى طولها وعرضها، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.

وأوضح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.

أول أيام عيد الفطر المبارك

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من أبريل الجاري، وأن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يومًا وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأول من شهر شوال هو يوم الأربعاء (عيد الفطر).

كشف مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، عن استحالة رؤية هلال شهر شوال غدا الإثنين، في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

أعلن مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد فى دولة الإمارات العربية فى تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أول أيام عيد الفطر المبارك فى الوطن العري سيكون العاشر من شهر أبريل الموافق الأربعاء وذلك باعتماد على رؤية الهلال.

وقال البيان: “إن الدول التى بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الإقتران بعد غروب الشمس”.