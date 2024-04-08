نذير شؤم.. الخبير الهولندي يحذر من زلازل في العيد

أثار الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس، الكثير من القلق والفزع والرعب في قلوب الناس، بعد توقعاته الأخيرة بشأن الزلازل خلال عيد الفطر، والتي قد تكون مدمره.

ونكشف في الفيديو التالي، حقيقة توقعات الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن زلازل عيد الفطر المبارك، ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، تحذيراً صادراً من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.

وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم بسبب أنها اشتملت على تحذيرات من هزات قوية مرتقبة كل حين؛ مع ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.