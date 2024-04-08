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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء: أول أيام عيد الفطر الأربعاء بعد تعذر رؤية الهلال

عيد الفطر 2024
عيد الفطر 2024

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، لتعلن موعد عيد الفطر 2024، والذي سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

دار الإفتاء تحدد موعد نتيجة استطلاع هلال شوال.. وصلاة عيد الفطر في هذا التوقيت بالمحافظات

موعد عيد الفطر 2024

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تعذر رؤية هلال شوال لعام 1445 هجرية، حيث تم استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المختصة والمنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن موعد عيد الفطر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل، وبذلك يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

أول أيام عيد الفطر

وأعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 أول أيام عيد الفطر المبارك ستوافق فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.

عيد الفطر 2024

وقال طه رابح ، في بيان أصدره اليوم ، "إن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان الحالي الموافق 8 أبريل القادم (يوم الرؤية)".

وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية ، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس ب 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة.

وأشار طه رابح إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين (10 -11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين (2 -20 دقيقة).

دعاء رؤية الهلال

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دعاء رؤية الهلال، حيث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى هلال رمضان يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي.

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