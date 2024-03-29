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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جاد القاضي: كسوف الشمس الكلي يوم الاثنين لن يتسبب في نهاية العالم

كسوف الشمس
كسوف الشمس

قال الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية فانه سوف يحدث كسوف كلى للشمس فى ٨ أبريل 2024 ولن يرى فى مصر ولا فى اى دولة عربية.

وأوضح القاضي أنه سوف يرى هذا الكسوف جزئيا في غرب أوروبا –المحيط الأطلنطي- أمريكا الشمالية شمال أمريكا الجنوبية -المحيط الهادي، بينما يكون كسوفا كليا في الولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك. 

يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة الخامسة واربعون دقيقة مساءا بالتوقيت المحلى للقاهرة وذروة الكسوف الكلى في تمام الساعة الثامنة و17 دقيقه مساءا وينتهى الكسوف الجزئى في العاشرة و52 دقيقه مسجلا فترة زمينه قدرها خمسة ساعات وعشرة دقائق تقريبا، بينما الكسوف الكلى يستغرق مده قدرها 4 دقائق تقريبا.

ومن الجدير بالذكر ان كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، وهذا يؤكد ميلاد هلال الشهر القمري الجديد. 

ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد ويستدل بذلك لتأكيد الحسابات الفلكية.

وتتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفا كليا للشمس في أغسطس 2027.


كما ننبه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة لان ذلك قد يؤدى الى الإصابة بالعمى وننوه ان ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة او غضب الله على الأرض..
 

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