البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال شوال بمرصد حلوان

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هلال شوال وموعد عيد الفطر 2024 الآن، بالتنسيق مع دار الإفتاء.

وتعلن «الإفتاء» عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال 1445هـ، وإعلان موعد أول أيام العيد الصغير من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه قد تعذر رؤية هلال شهر شوال داخل لجنة مرصد حلوان، وفي حالة عدم التمكن من مشاهدته من أي مكان آخر يعنى هذا أن غداً هو أخر أيام شهر رمضان 1445هـ ويوم الأربعاء 10 ابريل هو أول أيام شهر شوال، وتم إبلاغ المفتى وننتظر قراره لأنه هو من يعلن الرؤية الشرعية.

ولفت الدكتور ياسر عبد الهادي، إلى أن دار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية الشهور العربية، وأن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

كشف مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، عن استحالة رؤية هلال شهر شوال غدا الإثنين، في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

أعلن مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد فى دولة الإمارات العربية فى تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أول أيام عيد الفطر المبارك فى الوطن العري سيكون العاشر من شهر أبريل الموافق الأربعاء وذلك باعتماد على رؤية الهلال.

وقال البيان: “إن الدول التى بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الإقتران بعد غروب الشمس”.