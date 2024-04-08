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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شوقي علام: غرفة عمليات لمتابعة الهلال وإذا رأته إحدى اللجان يثبت رؤيته

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عمل غرفة عمليات لمتابعة الهلال، واذا رأته إحدى اللجان يثبت رؤيته.

أضاف شوقي علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «اسأل المفتي» على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم الاثنين، أنه يتم إبلاغ الرئاسة على الفور بهذا الأمر وكذلك أجهزة الدولة.

الوقت الأفضل والأولى لإخراج زكاة الفطر يكون في ليلة العيد وقبل صلاة العيد.


وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه ورد في «موطأ الإمام مالك» أن زكاة الفطر تخرج قبل ليلة العيد بثلاثة أيام أو يومين، والضابط في هذه المسألة حاجة الإنسان.

وعن إخراج زكاة عيد الفطر حبوبًا أم أموالًا، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الضابط في هذه المسألة هو حاجة الفقراء والمساكين، لأن التعليل في قول الله تعالى «واغنوهم عن السؤال» بأن نظهر الفرحة، لأن الكل في هذا اليوم يكون مسرورًا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن إغناء الفقراء والمساكين ليس بشيء محدد، ولكن قد يتحدد الإغناء بالحبوب في بعض الأماكن خاصة الأماكن الريفية، ولذلك نتجه لهذا الاتجاه.

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