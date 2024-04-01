شوقي علام: الرسول نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس.

وأضاف شوقي علام، في حوار مع الاعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج اسأل المفتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الاستمرار في الدعاء ضرورة حتى وان كانت الاستجابة مؤجلة.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن جماعات التطرف تدعي أن الإفساد والاقتتال هو تغيير للمنكر، مؤكدًا أن الجماعات ترويج لفكرها عن طريق الدين.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة ترى القوانين الوضعية مقطوعة من الشريعة.

ونوه بأن القوانين الوضعية هي وسيلة لينزل النص الشرعي إلي الواقع، مشيرًا إلى أن الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص وفي كثير من الأحيان النية.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن أغلب فتاوى المتطرفين تحرم التعامل بين المسلم والمسيحي، مضيفًا أن وثيقة المدينة تؤكد أن مجتمع الرسول كان متعدد المعتقدات.