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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

آخر أسعار التكييفات 2025.. تبدأ من 17 ألف وتصل إلى 99 ألف جنيه

آخر أسعار التكييفات 2025.. تبدأ من 17 ألف وتصل إلى 99 ألف جنيه
آخر أسعار التكييفات 2025.. تبدأ من 17 ألف وتصل إلى 99 ألف جنيه
عبد العزيز جمال

آخر أسعار التكييفات 2025 يبحث عنها الكثير مع اشتداد حرارة الصيف وبلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية.

وتزايد الإقبال على شراء أجهزة التكييف بشكل لافت، خاصة في ظل سعي الأسر إلى تهيئة بيئة مريحة داخل المنازل والمكاتب وسط موجات الحر المستمرة. 

أسعار التكييفات في السوق

ووفقًا لمؤشرات السوق ، فإن أسعار التكييفات تشهد تفاوتًا كبيرًا بحسب القدرات والإمكانيات الفنية لكل جهاز، بداية من نوع التبريد وقوة الحصان وحتى الأنظمة الرقمية وخاصية التدفئة.

تعتمد أسعار أجهزة التكييف على عدة عوامل، من بينها ما إذا كان الجهاز بارد فقط أو بارد/ساخن، بالإضافة إلى قوة التبريد المُقاسة بالحصان، ومدى توفر تقنيات حديثة مثل الإنفرتر والتحكم الذكي عبر الواي فاي. 

كما تلعب العلامة التجارية أيضًا دورًا في تحديد السعر، إلا أن المواصفات الفنية تظل هي العامل الحاسم في فروق الأسعار بين الأجهزة.

أسعار التكييفات 2025

تكييفات بقدرة 1.35 حصان

تكييف بقدرة 1.35 حصان، بارد فقط، بسعر 17,900 جنيه.

تكييفات بقدرة 1.5 حصان

تكييف بارد/ساخن، بسعر 22,400 جنيه.

تكييف بارد/ساخن، مزود بتقنية الانفرتر والديجيتال، بسعر 25,499 جنيه.

تكييف بارد/ساخن ديجيتال، بسعر 30,899 جنيه.

تكييف بارد/ساخن، بسعر 39,800 جنيه.

تكييفات بقدرة 2.25 حصان

تكييف بارد/ساخن، بسعر 31,800 جنيه.

تكييف بارد/ساخن ديجيتال، بسعر 34,780 جنيه.

تكييف بارد/ساخن، بسعر 35,220 جنيه.

تكييف بارد/ساخن ديجيتال، بسعر 43,800 جنيه.

تكييف بارد/ساخن، استاندرد ديجيتال، بسعر 43,800 جنيه.

تكييفات بقدرة 3 حصان

تكييف بارد/ساخن، بسعر 41,000 جنيه.

تكييف بارد/ساخن ديجيتال، بسعر 41,735 جنيه.

تكييف بارد/ساخن ديجيتال، بسعر 43,999 جنيه.

تكييف بارد/ساخن، بسعر 52,800 جنيه.

تكييف بارد/ساخن انفرتر ديجيتال، بسعر 50,999 جنيه.

تكييفات بقدرة 4 حصان

تكييف بارد/ساخن ديجيتال واي فاي، بسعر 86,499 جنيه.

تكييفات بقدرة 5 حصان

تكييف بارد/ساخن، بسعر 67,300 جنيه.

تكييف بارد/ساخن ديجيتال واي فاي، بسعر 99,899 جنيه.

تكييف بارد/ساخن، بسعر 95,690 جنيه.

تكييفات Free Stand

تكييف أرضي بقدرة 3 حصان، بارد/ساخن، بسعر 43,400 جنيه.

ارتفاع متوقع في الطلب

من المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف خلال شهري أغسطس وسبتمبر، خاصة مع مؤشرات الأرصاد الجوية التي تشير إلى استمرار الموجات الحارة.

ومع تنوع الأسعار والموديلات، تتاح للمستهلكين خيارات عديدة بحسب ميزانياتهم واحتياجاتهم.

أسعار التكييفات أسعار التكييفات 2025 التكييفات تكييفات بقدرة 15 حصان أسعار التكييفات في السوق

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