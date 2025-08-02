محمد رمضان يروج لفيلم أسد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عددا من الصور الجديدة من كواليس أحدث أفلامه “أسد” ، والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

فيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم “أسد”

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

حفلات محمد رمضان

وأحيا الفنان محمد رمضان مساء أمس الجمعه حفله المتعاقد عليه منذ أسابيع داخل مدينة العلمين بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وسط توقعات الإلغاء وتحديات الالتزام أمام جمهوره والجهة المنظمة بالتعاقد.

وتفاعل الجمهور مع رمضان علي مدي قرابة الساعتين وكان ضمن الحضور الفنانة نرمين الفقي والمنتج مصطفي سرور وأحمد أيوب والفنانة إيناس علي شقيقة ساندي بالإضافة الى كابتن تامر بيجاتو وفايز اباظة والاعلامية شيماء السباعي وشيرين ربيع .. وغيرهم.