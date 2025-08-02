محمد رمضان يحي حفل العلمين الجديدة..ونرمين الفقي أبرز الحضور | شاهد

أحيا الفنان محمد رمضان مساء أمس الجمعه حفله المتعاقد عليه منذ أسابيع داخل سكاي العلمين بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وسط توقعات الإلغاء وتحديات الالتزام أمام جمهوره والجهة المنظمة بالتعاقد.

حضر رمضان حفل سكاي العلمين الجديدة بكامل أناقته

ولم يتحدث رمضان كثيرا سوى بتوضيح للجمهور حول التزامه بالحضور من أجلهم تنفيذا لكلمته وتعاقده مع منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وجميع القائمين والعاملين عليه ممن قد يتعرضوا لخسارة كبيرة فى حالة اتخاذ قرار الإلغاء خاصة وان الجهة المنظمة تستهدف جلب وتنشيط السياحة العربية بالعلمين الجديدة.

وتفاعل الجمهور مع رمضان علي مدي قرابة الساعتين وكان ضمن الحضور الفنانة نرمين الفقي والمنتج مصطفي سرور وأحمد أيوب والفنانة إيناس علي شقيقة ساندي بالإضافة الى كابتن تامر بيجاتو وفايز اباظة والاعلامية شيماء السباعي وشيرين ربيع .. وغيرهم.