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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزارة الثقافة تجذب آلاف المصطفين فى رأس البر بمهرجان صيف بلدنا

آلاف المصطفين براس البر
آلاف المصطفين براس البر
أحمد عبد القوى

اصطف آلاف المصطافين في منطقة اللسان برأس البر مساء أمس، وسط أجواء عامرة بالفرح والبهجة، للاستمتاع بفعاليات اليوم الأول من مهرجان "صيف بلدنا"الذى ياتى تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي

 و ينظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان. 

المهرجان، الذي يُعد جزءًا من الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، يقدم باقة متنوعة من العروض المجانية للجمهور في مدن دمياط الجديدة، رأس البر، وجمصة.  

وتفاعل الحضور بحماس مع العروض الفنية المبهرة التي قدمتها فرقتا الأنفوشي وكفر الشيخ للفنون الشعبية، فيما أضفت ورش الرسم على الزجاج والخزف، والطباعة بالاستنسل، والرسم على الوجه لمسة إبداعية خطفت أنظار الأطفال والكبار على حد سواء.  


جاء الافتتاح بحضور محمد عبد الحافظ ناصف  مستشار وزير الثقافة لشئون قصور الثقافة ومحمد يوسف اسماعيل  رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس هيئة قصور الثقافة والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة 


كما شهد المسرح الروماني بدمياط الجديدة حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان، حيث أبهرت فرقة "أوبرا عربي" الحضور بعروضها الفنية المتميزة التي تضمنت اسكتشات مستوحاة من زمن الفن الجميل، إلى جانب فقرات استعراضية أضفت أجواء احتفالية مميزة. وشهد الحفل أيضًا فقرة خاصة للأطفال للرسم على الوجه، ما أضاف أجواءً من المرح والبهجة.  


تميز المهرجان بمعارض للحرف البيئية والتراثية، بالإضافة إلى معرض للكتب الذي وفر أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار رمزية. كما شملت الفعاليات ورشًا فنية لتعليم تقنيات الرسم والطباعة، إلى جانب جلسات الحكي الشعبي التي أحيت التراث المصري وجذبت اهتمام الجمهور.  

  

يشارك في المهرجان 23 فرقة فنية من مختلف المحافظات، تقدم  عروضًا متميزة تعكس ثراء وتنوع التراث الثقافي المصري. من بين المشاركين فرق الأقصر، الوادي الجديد، الغردقة، بورسعيد، وطنطا للفنون الشعبية، إلى جانب فرق موسيقية مثل أطفال أوبرا عربي، مصطفى كامل، وكورال الجيزة الثقافي.  

  وتتواصل فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" حتى 3 سبتمبر المقبل، مقدمًا تجربة ثقافية وفنية متكاملة تستهدف نشر الفنون والمعرفة، وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بأجواء صيفية تجمع بين الترفيه والإبداع.

راس البر قصور ثفاقة ثفافة

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