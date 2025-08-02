نادي المقاولون العرب ينعي بونجا حارس وادي دجلة

نعى نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة، محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم مجلس الإدارة والعاملين والمنتسبين بنادي المقاولون العرب والأجهزة الفنية والإدارية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولأسرة الكرة المصرية داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي محمد أبو النجا “الشهير بـ بونجا”، حارس مرمى فريق وادي دجلة، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكان حارس مرمى وادي دجلة، أصيب بالتهاب حاد في الكبد، مما أدى إلى تدهور وعدم استقرار حالته الصحية.

وساهم الراحل بونجا، في صعود فريق وادي دجلة إلى الدوري المصري الممتاز.