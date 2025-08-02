خالد الغندور يكشف سر تأخر رحيل كوكا إلى قاسم باشا التركي حتى الآن

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل عدم رحيل كوكا لاعب النادي الأهلي إلى قاسم باشا حتى الآن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025.

وقال خالد الغندور، عبر برنامج “ستاد المحور”، إن نادي قاسم باشا التركي أرسل عرضا رسميا لشراء عقد أحمد كوكا من الأهلي مقابل 750 ألف دولار.

وأضاف أن الأهلي أبلغ اللاعب ووكيله، إنه من حيث المبدأ، وبناءً على رغبة اللاعب، لا يوجد مانع من بيعه.

ونوه بأن الأهلي طلب الحصول على مبلغ أقل من 1.5 مليون دولار، أو الموافقة على المبلغ المعروض بجانب 150 ألف دولار امتيازات و30% من إعادة البيع.

ولفت إلى أن قاسم باشا يريد وضع 10% فقط، وهو الأمر الذي يُعطل الصفقة حتى الآن.