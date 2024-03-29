شوقي علام: على الإنسان مراجعة تعاملاته اليومية ومحاسبة نفسه

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، إن الدين المعاملة وعلى الإنسان مراجعة تعاملاته اليوميه ومحاسبة نفسه.

وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج “اسأل المفتي”، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليالٍ مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعدُّ نفحة ربانية.

العمل الصالح

وتابع المفتى: العشر الآواخر نقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وأوضح المفتى: إن الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء، ولا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه، ولا يجوز الاعتكاف في البيوت؛ لافتقاد ركن المسجدية فيه.



