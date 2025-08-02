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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاب شومة | أول تعليق من محمود عامر بعد تعرضه لحادث سير

الفنان محمود عامر
الفنان محمود عامر
أوركيد سامي

طمأن الفنان محمود عامر الجمهور عليه بعد تعرضه لحادث سير.

قال محمود عامر في تصريحات لصدي البلد " انا بخير الحمد لله"   قدّر الله وما شاء فعل، تاني حادثة في أقل من شهر، موتسيكل معدي دخل في العربية عملها كدة ومكفاهوش اللي عمله، راح جايب شومة وكسر زجاج العربية من الخلف.. حسبي الله ونعم الوكيل ، لكن انا الحمد لله بخير "

يذكر أن في سياق آخر  عبّر الفنان محمود عامر عن حزنه واستيائه من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، موجّهًا رسالة مؤثرة إلى صُنّاع الدراما والسينما طالبهم فيها بإتاحة الفرص للفنانين دون حرج.

وأكد “عامر” أن طلب الفنان للعمل ليس عيبًا ولا نوعًا من التسول، بل هو حق مشروع وسعي كريم في مهنته.

وقال في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري: «على فكرة، لما بنطلب إننا نشتغل، ده مطلب مشروع، ومش عيب ولا حرام، ومفيهوش أي إحراج أو قلق. دي مهنتنا، وربنا أعطانا إياها. فلما حد يبعت رسالة لمخرج أو منتج أو مساعد مخرج أو مدير إنتاج، ده اسمه سعي بكرامة وعزة نفس».

وأضاف “عامر”: «للأسف، في العصر ده بقى صعب التواصل المباشر مع المخرجين والمنتجين، وبقى كله بالتليفونات أو عبر السوشيال ميديا. مفيش تواصل مباشر زي زمان. إحنا بنحب الفن والشغل، وطلب العمل مش عيب ولا حرام، زي اللي بيقدم CV في أي شغل».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لكم كل الشكر والتقدير، ويا رب تكون رسالتي وصلت واتفهِمت من غير أي تفسيرات مغلوطة، وبُكره أحلى بإذن الله».

نشر الفنان محمود عامر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه لحادث سير، نتج عنه تدمير سيارته من الأمام والخلف

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