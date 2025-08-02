وست هام يتعاقد مع مهاجم نيوكاسل السابق

أعلن وست هام يونايتد، يوم السبت، تعاقده مع كالوم ويلسون، مهاجم نيوكاسل يونايتد وبورنموث السابق، كلاعب حر، بعقد لمدة عام.

ساهم ويلسون، البالغ من العمر 33 عامًا، في 111 هدفًا مباشرًا في 239 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، منها 49 هدفًا في 130 مباراة مع نيوكاسل، حيث لم يتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.

وشارك ويلسون في 9 مباريات مع منتخب إنجلترا، مسجلاً هدفين.

وقال ويلسون: "أنا متحمس للانضمام إلى نادٍ عريق مثل وست هام. نادٍ يشاركني شغفي، العمل الجاد، التفاني، وأسعى جاهدًا لتحقيق النجاح، لذا يسعدني أن أكون جزءًا منه".

انتقل ويلسون إلى نيوكاسل في سبتمبر 2022، وحقق أفضل حصيلة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 18 هدفًا في موسم 2022-2023، وهو الموسم الذي شهد مشاركته مع منتخب إنجلترا في كأس العالم في قطر.

شارك في 18 مباراة فقط في الدوري الموسم الماضي بسبب الإصابات.

قال جراهام بوتر، مدرب وست هام: "إنه مهاجم متمرس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتمتع بأخلاقيات عمل رائعة وسجل أهداف رائع. كما يتمتع بشخصية وشخصية ممتازة، وهو عامل بالغ الأهمية، وهو أمر نوليه اهتمامًا كبيرًا في استقطاب اللاعبين".