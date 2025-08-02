رحلة أم مكة 500 جنيه فسيخ خلوها مليونيرة .. شاهد كيف غيرتها الشهرة

أثار خبر القبض على أم مكة البلوجر المصرية المعروفة بـ “أم مكة” جدلا كبيرا عقب مشاجرة داخل استوديو قناة فضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبعد القبض عليها بدأت تسأل حول مصدر أموالها والسر السريع في تحقيق تلك المكاسب والثروة.

بدأت أم مكة عملها بائعة فسيخ وسردين في منزلها، برأس مال بسيط لم يتجاوز 500 جنيه، ثم انتقلت بشكل تدريجي لبيع عبر الإنترنت .

وأكسب ظهور أم مكة على تيك توك شهرة واسعة، وارتفعت أرباحها اليومية إلى ما بين 100–150 ألف جنيه، فضلاً عن امتلاكها سيارة فاخرة وأصول مالية ملحوظة.

جاء القبض على البلوجر ام مكة بعد مشاجرة كلامية داخل استوديو إحدى القنوات أثناء تسجيل حلقة تلفزيونية، مع الإعلامية علا شوشة، وتم تبادل الاتهامات والتعدي اللفظي لأداء مهني متورط، مما دعا لإيقاف التصوير وتحويل البلاغ للشرطة .

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