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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المطرانان شيحان وكوسا يزوران الدكتور أحمد الطيب للتهنئة بعيد الفطر المبارك

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

زار المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته دوام الصحة، والعافية، وأن تعاد هذه المناسبات الطيبة علينا مسلمين، ومسيحيين حول العالم، بالخير، والتقدم، والرخاء.

أكد شيخ الأزهر أن مظاهر الفرح بالعيد تلاشت، واختفت، جراء ما يحدث لإخواننا في غزة من عدوان صهيوني همجي، لا يعرف معنى الإنسانية، ولا يقدر قيمة النفس، التي حرم الله التعدي عليها، هذا العدو، الذي ارتكب أبشع الجرائم، والمذابح،  حتى أصبح مصابًا بسعار قتل الأطفال، والأبرياء، وسفك الدماء، وهدم بنيان الله، واستهداف النازحين العزل في كل مكان، يشجعه على ذلك دعم لا محدود من بعض القوى العالمية، التي أصيبت بما يمكن أن نسميه بظاهرة "الانفصام العالمي"، فنراهم يعلنون عن مشاركتهم في قوافل الإغاثة المتوجهة إلى غزة، وفي الوقت ذاته يقدمون الدعم المالي اللامحدود، والدعم بالسلاح، والطائرات، والدبابات، والقذائف للصهاينة المجرمين، ليقتلوا المزيد من الأطفال، والنساء، والشيوخ، والشباب الأبرياء. 

أشار شيخ الأزهر إلى أن ظاهرة "الانفصام العالمي"، التي أصابت هذه الدول هي ظاهرة غير مفهومة، وغير مبررة، ولكنها تعكس الفجوة، والاختلاف بين تعامل بعض الدول تعاملا سياسيًا داعمًا للصهاينة، وبين الموقف المشرف لشعوب هذه الدول، التي خرجت للتعبير عن رفضها، لما يقوم به قادة دولها في دعم الكيان الصهيوني، ورفضًا لمجازر هذا الكيان، المنحل من كل القيم الأخلاقية، والمواثيق الإنسانية. 

كذلك، تطرق اللقاء للحديث عن "الشذوذ الجنسي"، حيث أكد فضيلته إننا نحن علماء الدين مسلمين، ومسيحيين، علينا واجب مضاعف في التصدي لنشر هذه الأمراض المجتمعية، والسلوكيات المنحرفة، ولابد من توحيد صوت الدين في الشرق، والخروج ببيان مشترك، وصوت موحد، لمواجهة السلوكيات المرفوضة دينيًا، وأخلاقيًا، وفي مقدمتها الشذوذ الجنسي، بعدما ابتلينا بتيار عالمي مدعوم، وممول لنشر هذه الأمراض الخبيثة، وإفساد المجتمعات، وطمس هوية الأجيال القادمة، تحت دعاوى الحقوق، والحريات، وبيان الموقف الديني الرافض لهذه الأمراض المنافية الفطرة الإنسانية السليمة. 

وأعرب المطران كريكور أوغسطينوس، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم، لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة، لنشر قيم التسامح، والتعايش بين الجميع، واتفاقهم مع رؤية فضيلته في ضرورة الخروج ببيان موحد، لمواجهة السلوكيات المرفوضة، والمتعارضة مع قيم الدين، وتقاليد مجتمعاتنا الشرقية. 

المطران جورج شيحان شيخ الأزهر رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المطران كريكور عيد الفطر

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