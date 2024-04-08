بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

اعلنت المحكمة العليا السعودية ان غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وفق ما ذكرت العربية.

كما اعلنت قطر أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال .

كذلك اعلنت لإمارات ان الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وغير دول الخليج الثلاث، اعلن لبنان ان الأربعاء أول أيام عيد الفطر وكذلك اليمن بان الأربعاء الموافق لأول أيام عيد الفطر.

واعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ان الأربعاء أول أيام عيد الفطر .

وغير الدول العربية أعلنت كل من تركيا وأستراليا أن غدا الثلاثاء متمم لشهر رمضان والعيد سيكون يوم الاربعاء .

في السعودية سبق ودعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024.

طالبت المحكمة في بيان، ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغها وتسجيل شهادته أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وفي الإمارات، دعت لجنة تحري الرؤية في الإمارات، لمراقبة رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين الذي يصادف 29 من شهر رمضان 1445هـ.