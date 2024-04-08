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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

متى عيد الفطر ؟ دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شوال

دار الإفتاء تجيب
دار الإفتاء تجيب عن سؤال: متى عيد الفطر ؟

تجيب دار الإفتاء المصرية عن سؤال: متى عيد الفطر ؟ والذي يشغل بال الملايين من المصريين في هذه الآونة، وذلك في بث مباشر حاليا لإعلان موعد عيد الفطر 2024.

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

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متى عيد الفطر ؟

ونشرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا على صفحتها على فيس بوك، للإجابة على سؤال: متى عيد الفطر ؟ والذي يترقبه ويتابعه الملايين الآن.

كان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح، قد أعلن أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 أول أيام عيد الفطر المبارك ستوافق فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل.

وقال طه رابح ، في بيان أصدره اليوم ، "إن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان الحالي الموافق 8 أبريل القادم (يوم الرؤية)".

هلال شوال

وأوضح أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية ، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس ب 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة.

وأشار طه رابح إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين (10 -11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين (2 -20 دقيقة).

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