عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر |موعد الصلاة في المسجد الأقصي

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وبذلك يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445ه الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

وبهذه المناسبة حث مفتي فلسطين، في بيان له، الشعب الفلسطيني على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بعد تحري الهلال.. الإمارات تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

عيد الفطر شهر رمضان الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك فلسطين دار الإفتاء الفلسطينية الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية المسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

قصة آية عيد الفطر في القرآن .. لهذا السبب كان التكبير في صلاته واجبا

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بعد تحري الهلال.. الإمارات تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

السعودية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

اشتري وأنت مغمض..أحدث موبايل شاومي في عيد الفطر تحت 5000 جنيه

دعاء رؤية الهلال .. قبل لحظات من إعلان موعد عيد الفطر 2024

محافظ أسوان يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

صلوا التراويح.. سحب وملوثات تعوق رؤية هلال عيد الفطر من مرصد حلوان

متى عيد الفطر ؟ دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شوال

مسئول أمريكي يوضح حقيقة وجود تحركات إيرانية لتنفيذ ضربة انتقامية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر |موعد الصلاة في المسجد الأقصي

البيت الأبيض: بايدن تواصل مع الرئيس السيسي بشأن التوصل إلى اتفاق جديد في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

فيديو

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ