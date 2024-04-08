فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر |موعد الصلاة في المسجد الأقصي

أعلنت دار الإفتاء الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وبذلك يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445ه الساعة الخامسة وخمسون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

وبهذه المناسبة حث مفتي فلسطين، في بيان له، الشعب الفلسطيني على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.