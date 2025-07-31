تصوير جوي يوثّق تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

نشرت وزارة النقل لقطات جوية جديدة توثق سير الأعمال في المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام الجاري تنفيذها في المحافظة.

يمتد المشروع بطول 21.7 كيلومترًا من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر، ويتضمن 20 محطة (6 سطحية و14 علوية).

يبدأ المسار بقطاع سطحي بطول 6.5 كيلومتر من محطة مصر وحتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم يتحول لمسار علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير.

وتتواصل حاليًا أعمال تركيب الكمرات في كباري المسار بالقطاعات الممتدة من محطة طوسون إلى محطة فيكتوريا، بالتوازي مع تنفيذ خوازيق وأعمدة وبلاطات المسار العلوي، إضافة إلى تقدم ملحوظ في تنفيذ الأساسات للمحطات، بما يشمل الخوازيق والقواعد والركائز الخرسانية. كما تشهد ورشتا المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية والإنشاءات، حيث بدأت أيضًا أعمال المباني والبنية الأساسية في ورشة كفر عبده.

ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، إذ يهدف إلى إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة، وخفض الازدحام المروري، وتقليل استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة. كما يُتوقع أن يرفع طاقة نقل الركاب من 2850 راكبًا في الساعة لكل اتجاه إلى 60 ألف راكب، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتقليص زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وسيتيح الخط الجديد تكاملًا في خدمات النقل، من خلال الربط مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، وخطيّ قطارات القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدي جابر، إضافة إلى الربط مع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، وخط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.