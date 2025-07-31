أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q8 موديل 2026، وتنتمي Q8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وأنيق .

أودي Q8 موديل 2026

محرك أودي Q8 موديل 2026

تحصل أودي Q8 موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 335 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

أودي Q8 موديل 2026

ويوجد بـ أودي Q8 موديل 2026 محرك آخر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 600 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات أودي Q8 موديل 2026

تمتلك سيارة أودي Q8 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية سداسية تحمل شعار أودي المضيء، وبها مصابيح LED Matrix معاد تصميمها ذات الزوايا الحادة، خط سقف مائل بأسلوب كوبيه يعزز الطابع الرياضي، عجلات معدنية كبيرة بتصاميم معقدة تضيف لمسة من الفخامة الرياضية، شريط إضاءة خلفي LED يمتد بعرض السيارة، ناشر هواء ومخارج عادم رباعية، وشاشة عدادات افتراضية، إضاءة LED محيطة موزعة بشكل استراتيجي، شاشات تعمل باللمس للتحكم بالملاحة والترفيه والمناخ.

اودي Q8 موديل 2026

كما تضم أودي Q8 موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس مزدوجة، شاشة علوية مقاس 10.1 بوصة، شاشة سفلية مقاس 8.6 بوصة، نظام صوتي من Bang و Olufsen، ونظام ABS، نظام EBD، نظام ESP، نظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام كشف النقطة العمياء، ووسائد هوائية متعددة، ومستشعرات متطورة، نظام معلومات وترفيه متطور، دعم Apple CarPlay و Android Auto، اتصال بالإنترنت، شبكة Wi-Fi hotspot، وخدمات البث عبر الإنترنت.



تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

تأسست شركة أودي في عام 1909 على يد أوجست هورش، وهو مهندس ألماني بدأ مسيرته في صناعة السيارات في شركة هورش، وبعد خلافات مع مجلس إدارة شركته الأولى، أسس شركة جديدة أطلق عليها اسم "أودي"، وهي ترجمة لاتينية لاسمه.

اودي Q8 موديل 2026

وفي عام 1932 اندمجت أودي مع شركات هورش، وDKW، وواندرر لتشكيل أوتو يونيون، وفي عام 1969، أصبحت أودي جزءا من مجموعة فولكس فاجن.