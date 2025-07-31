الأهلي فاوضني ورفضت.. طبيب الزمالك السابق يكشف مفاجأة

كشف محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك السابق، عن تلقيه عرضًا من النادي الأهلي لتولي منصب في الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة تواجده في القلعة البيضاء.

وقال أسامة في تصريحات تلفزيونية خلال تواجده ضيفًا عبر قناة “أون سبورت”: "تلقيت عرضًا من النادي الأهلي من فترة وأنا وقتها كنت أعمل في نادي الزمالك، وفي ناس زعلت مني وقتها لما طلعت وقولت".

وأضاف: "لكنه بالفعل حصل وتلقيت عرضا من الأهلي، وأي حد شرف له العمل في الأهلي أو في الزمالك أو المنتخب أو بيراميدز كلها أماكن محترمة تضيف لمن يعملون بها".

وتابع: "أنا شخص مش بعرف أكذب، والسؤال ده طُرح عليا قبل كده من زمان وأجبت عليه وعمل لي مشاكل لسنين طويلة".

وأتم: “لو جالي عرض حاليا من الأهلي أو بيراميدز بالطبع سيكون محل دراسة، لكني بعد تجربة الزمالك احتاج للراحة لمدة قبل العودة وتولي منصب جديد”.

جدير بالذكر أن محمد أسامة رحل عن منصبه كرئيس للجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعد نهاية الموسم الماضي.