بعد تحري الهلال.. الإمارات تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت الإمارات بأن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر وغرة شهر شوال.

وأكد وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، رئيس اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن اللجنة وبعد التحري ومراعـاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجـاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام.

وأضاف "وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، وإن يوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2024 هو غرة شهر شوال، بحسب ما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.