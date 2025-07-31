شاهد أحدث ظهور لـ شريهان في عيد ميلاد ابنتها تالية القرآن

نشرت الفنانة شريهان، أحدث صور لها تجمعها مع ابنتها تالية القرآن، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام بمناسبة عيد ميلادها.

تفاعل الجمهور مع صور شريهان، معربين عن إعجابهم بعاطفتها الجياشة تجاه ابنتها، ومتمنين لها عيد ميلاد سعيدًا مليئًا بالحب والفرح.

شيريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلاد ابنتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، موجهة إليها رسالة مؤثرة مليئة بالمشاعر والفخر والحب.

وكتبت شريهان: "وكأنك تؤام روحي في كل تفاصيلي وطباعي وعاداتي التي لا يعرفها أو يعلمها عني غير الله.. كل ثانية ودقيقة وساعة ويوم وعام في عمرك يا إبنتي وأنتِ الخير، كل الخير والسعادة والنور والطاقة والسلام والحب والحياء والحياة".

وأضافت: “في يوم مولدك كان أيضًا مولدي والحياة وعمري الجديد، يا معجزة ربي لشقيقتك لولوة ولي ووالدك. حماكِ الله لي، نور في قلبي، وواجهة محترمة رائعة يفتخر بها والدك وشقيقتك لولوة وأخاك عمر، يا أجمل هدايا الرحمن لي ولنا جميعًا … أنا فخورة”.